La paillote Le Cabanon de la plage à Sète détruite par une énorme vague

Montpellier, France

Le Cabanon de la plage a pris l'eau dans la nuit du 22 avril ! La paillote est situé à Sète. Elle a ouverte samedi dernier pour le week-end Pascale et manque de chance des vagues poussées par un vent sud-ouest sont entrées dans le restaurant de bord de mer. Résultat, l'établissement a été démonté.

Des vagues de 5 à 10 mètres de haut

La paillote de Robert Cianni a fait les frais des grosses vagues qui se sont abattus sur la plage du Lido, elles mesuraient de 5 à 10 mètres de haut. « Un coup de vent comme ça c'est très rare, malgré toutes les protections que l’on avait on n’a rien pu faire » regrette l’homme. « L'année dernière il y avait déjà eu une grosse tempête, on ne pensait pas revivre quelque chose de semblable » poursuit-il. Pourtant la mairie de Sète a mis en place des digues dans la mer, afin de freiner l'intensité des vagues. Ça n'a pas suffi. L’établissement devrait rouvrir dans un délai de deux semaines au maximum. Le gérant du restaurant n’a pas souhaité changer d’emplacement malgré la proposition de la mairie.

35 000 euros de perte de chiffre d'affaires pour un restaurant fermé une semaine

Les voisins de Robert Cianni ont eu un peu plus de chance. Sébastien Granier Le propriétaire de la paillote la "Parenthèse" n'a rien perdu et heureusement puisqu’il doit ouvrir ce vendredi 26 avril. L'eau s'est arrêté au bord de son établissement « sur le moment je me suis dit que j'allais tout perdre, à 1h00 du matin je me suis mis à faire des palissades pour ralentir la progression de l'eau ». Un restaurant fermé une semaine sur la plage du Lido, c'est une perte de 35 000 euros pour les propriétaires.