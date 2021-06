La panne des numéros d'appel d'urgence n'épargne pas les Alpes-Maritimes

Une panne aléatoire nationale des numéros d’appel d’urgence frappe actuellement plusieurs services. Le 17, le 18, le 15 et le 112 connaissent actuellement des problèmes. Un phénomène qui concerne l’ensemble du territoire national et qui donc affectent de manière aléatoire les numéros d’appel d’urgence. Dans le département des Alpes-Maritimes, des dysfonctionnements sont plus ponctuels et ont pu être identifiés. En cas de difficulté pour joindre les numéros concernés, il est recommandé de renouveler l’appel depuis un autre opérateur et/ou depuis une ligne fixe ou mobile. Si les difficultés persistent, les centres d’appel d’urgence peuvent néanmoins être joints au moyen des numéros longs suivants locaux.

Pour le 17 : Pour la zone police : 04-93-81-51-43

Pour la zone gendarmerie : 04-93-18-43-41

Pour le 15 : 04-93-92-55-55

Pour le 18 : 04-93-22-76-90

Pour le 112 : 04-93-22-75-