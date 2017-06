La participation en Loire-Atlantique et en Vendée au premier tour des élections législatives

Les électeurs ne se bousculent pas dans les bureaux de vote. A 12h, en Loire-Atlantique, le taux de participation est de17,96%, contre 23,76 % en 2012. En Vendée, à 12h, le taux de participation est de 21,40% contre 21,44% en 2012.

À 13h, le taux de participation aux élections législatives à Nantes est de 24,47%. Il était de 24,72% à la même heure en 2012.

Les horaires d'ouverture des bureaux de vote

En Vendée, les 602 bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h.

Élections législatives 11 & 18 juin 2017 : bureaux de vote ouverts de 8h à 18h dans les communes de #Vendée sauf à l'Ile d'Yeu de 7h30 à 18h pic.twitter.com/kRaEcCuxdL — Préfet de la Vendée (@PrefetVendee) June 9, 2017

En Loire-Atlantique, les bureaux de vote ouvrent jusqu'à 18 heures, jusqu'à 19h à Rezé, Coueron et Sautron et jusqu'à 20 heures à Nantes et Saint-Herblain.

Les premiers résultats ce soir sont à retrouver à l'écoute de votre radio France Bleu Loire Océan, soirée spéciale élections législatives dès 19h55 avec les premiers résultats, les analyses et les réactions en direct.