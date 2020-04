"Massacre à la tondeuse" : comment gérer votre coiffure pendant le confinement ?

Ça fait partie des problèmes auxquels on avait pas pensé au début du confinement. Futile, certes, mais impossible de ne pas y réfléchir quand doit faire face aux quelques personnes qui nous voient au quotidien : famille, collègues de travail (en visioconférence), caissiers des supermarchés... Oui, ces gens vous voient et ils s'en rendent compte : sur votre tête, c'est l'anarchie capillaire.

"Je savais que je prenais un risque"

Pour remédier à cela, vous prenez une décision dramatique : une paire de ciseaux, une tondeuse, et vous vous dites "allez, je vais gérer". C'est ce qu'a fait Hakima, une habitante de Coings, près de Châteauroux. "Depuis une semaine, mon fils de 12 ans insistait pour que je lui coupe les cheveux. Ça faisait bien 15 jours avant le confinement qu'il n'était pas allé chez le coiffeur, alors on était à 5-6 semaines... C'était vraiment trop long ! Ce n'était plus possible."

Après avoir regardé deux tutoriels sur Youtube, Hakima a donc pris son courage et sa tondeuse à deux mains, quitte à friser le ridicule. "Je savais que je prenais un risque, mais bon... Au final, ça s'est bien passé !" Et finalement, ses enfants l'ont même brossée dans le sens du poil. "Son frère aîné, qui a 17 ans, est venu valider. Il m'a fait un bisou sur la main, pour vous dire à quel point il était épaté !"

"Un massacre capillaire"

"Mais quand même, ce n'est pas évident. On se rend compte que c'est un métier, d'être coiffeur, on a hâte qu'ils soient de retour !" sourit Hakima. C'est vrai qu'en ce moment, on peut facilement passer à un cheveu de la catastrophe capillaire. Léa, qui travaille à Saint-Amand-Montrond, a frisé l'incident diplomatique avec son conjoint. "Pas très rassuré, il a accepté que je lui coupe les cheveux. J’ai donc pris la tondeuse et me suis lancée avec pour tester un sabot à 13 mm. Monsieur bougeait beaucoup et me répétait : "non mais tu ne vas pas assez vite, mets le sabot à zéro sur les côtés et plus long au dessus, puis il me disait "prends le peigne et tu passes comme ça, la coiffeuse fait ça"... Mais la coiffeuse n’a pas dû faire comme ça car le trou est arrivé !"

Au final, "le résultat n’est pas une catastrophe, mais c'est très très court, il n’a jamais eu les cheveux aussi courts ! Et il a attrapé un coup de soleil ces derniers jours !" Mais il y a encore pire, raconte Hakima : "J'ai vu une Youtubeuse qui se filme en train de couper les cheveux de son mari... Et c'est un massacre à la tondeuse ! C'est complètement raté ! Elle est obligée de lui faire la boule à zéro..."

"Mon conseil : ne pas couper !"

Alors pour éviter de finir avec la boule à zéro, avec un mulet ou la coupe au bol de Jean Reno dans les Visiteurs, mieux vaut écouter les professionnels. "Le risque, c'est d'avoir des dommages qui soient difficiles à récupérer. Mon conseil, c'est la patience !", affirme Manuel Renoux, coiffeur à Châteauroux. "C'est le moins risqué." Karen Theureau, coiffeuse à domicile autour de Bourges, confirme : "On ne manipule pas une tondeuse comme ça. Pour rafraîchir un peu les côtés et la nuque, à la rigueur, il faut mettre le plus gros sabot et y aller en douceur. Après, il faut jouer avec la hauteur des sabots, faire un dégradé... Ce n'est pas évident. Mon principal conseil, c'est : ne pas couper !"

"Vous allez ressembler à un léopard plus qu'autre chose"

Car il s'en faut d'un cheveu pour que votre coupe "maison" tourne au drame. "Si vous voulez vraiment faire une couleur, prenez des couleurs de supermarché avec des marques connues, et toujours une teinte plus clair que votre couleur de cheveux", détaille Karen. "Sinon quand on va devoir rattraper les dégâts, ça va être compliqué, et là c’est le porte-monnaie qui va prendre un coup. Et je ne recommande pas de faire des mèches à la maison, parce que là, vous allez plus ressembler à un léopard qu’autre chose…"

"Il faut se dire qu'on est tous égaux dans le confinement. Quand on sortira, on aura tous les cheveux plus longs, des racines avec des cheveux blancs...", reconnaît fort à propos Manuel Renoux, qui dit lui-même porter les cheveux plutôt longs. "En attendant, ça permettra peut-être de lancer des modes différentes !" Qui sait : dans dix ans, on pourra peut-être dire que la crise du coronavirus aura permis le retour de la coupe mulet.