La patinoire d'Avignon enfin vendue à un repreneur

L'acte de vente doit être signé jeudi matin entre le propriétaire du palais de la glace d'Avignon et l'ancien secrétaire du club de hockey. Patrice Roux promet de ne rien changer pour la clientèle mais il veut moderniser la façade et ouvrir la patinoire sur le quartier Saint Chamand.

Avignon, France

La patinoire d'Avignon va enfin être vendue. Depuis deux ans, le propriétaire de la patinoire cherchait un repreneur. C'est finalement l'ancien secrétaire du club de hockey d'Avignon qui achète la patinoire. L'acte de vente sera signé jeudi 21 février 2019. Le vendeur et l'acheteur veulent garder "top secret" le prix de la transaction estimée à plusieurs millions d'euros. La mairie d'Avignon a rendu possible cette vente en garantissant en conseil municipal les subventions aux différents clubs de glace (hockey, patinage artistique). Le nouveau propriétaire de la patinoire veut moderniser la façade de la patinoire et baisser les tarifs jusqu'à la fin de la saison. La mairie a exigé que les tarifs restent bloqués pendant huit ans.

Ouvrir la patinoire sur son quartier et moderniser la façade

L'acheteur de la patinoire est Patrice Roux, agent immobilier à Chateaurenard, ancien secrétaire du club de hockey d'Avignon, il veut rénover la façade du Palais de la Glace mais il assure que "rien ne va changer sur le fonctionnement: les plannings sont les mêmes pour les clubs, les associations, les scolaires. On va refaire la façade et profiter de la dynamique de la réhabilitation de la plaine des Sports de Saint Chamand." Patrice Roux souhaite "ouvrir la patinoire sur son quartier et quand on aura fait la facade et l'isolation par l'extérieur, nous allons apprendre notre nouveau métier car je n'ai jamais géré de patinoire. Tout se fera calmement sans changement pour la clientèle et pour donner envie aux avignonnais de revenir dans leur patinoire car finalement elle leur appartient".

Baisse des tarifs et crampons pour accompagner les petits patineurs

Depuis 2 ans, Jean Pierre Marchenay cherchait le repreneur qui allait garder la glace créée par son père en 1969. Il avait même songé à vendre son terrain de Saint Chamand à un promoteur immobilier. Jean Pierre Marchenay a calculé que 100 000 personnes franchissent chaque année la porte de la patinoire "mais c'est bien qu'il y ait du sang neuf. Ca reste une reprise familiale et ça reste une patinoire." Le repreneur veut abattre la haie pour ouvrir le palais de la glace sur le quartier, moderniser la façade avec l’intervention colorée des architectes marseillais Alexandros Delernias et Harout Ohanian. Ces adeptes de l'art cinétique veulent "écrire PATINOIRE tout en la faisant disparaître". La perspective devrait faire apparaître sur les lames de la façade le mot "patinoire" avant de révéler la façade. Le permis de construire est en cours d'élaboration.

La mairie a demandé des tarifs bloqués pendant huit ans. Patrice Roux propose de baisser à 6 euros les tarifs tous les après midi dès demain (sauf mercredi et weekend). Patrice Roux veut aussi attirer les jeunes patineurs "chaque matin de 9 heures à 11 h 30. On a acheté des petits crampons pour que les mamans et les papas qui ont peur puissent accompagner leurs petits sur la glace. Le vendredi soir, on offre la location des patins pour cette fin de saison. Il y a changement de propriétaire mais on ne change pas grand chose. On on va essayer de séduire la population qui se demandait depuis plusieurs mois s'il y aurait encore une patinoire à Avignon".

