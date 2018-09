Cette fois, c'est la bonne ! Tout le monde veut croire en l'avenir de la patinoire d'Avignon après la signature d'un compromis de vente entre le propriétaire du lieu et un investisseur en immobilier, fin connaisseur du monde de la glace. La Ville d'Avignon a joué le médiateur dans la transaction.

On estime à 100.000 personnes par an la fréquentation à la patinoire d'Avignon.

Vaucluse, France

C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de sports de glace en Vaucluse ! L'avenir de la patinoire d'Avignon semble désormais assuré. Un compromis de vente a été signé entre Jean-Pierre Marchenay -l'actuel propriétaire qui souhaitait passer la main- et le futur, Patrice Roux qui dirige une entreprise spécialisée dans les investissements immobiliers, basée à Châteaurenard. L'heureux élu n'est pas un inconnu sur la glace puisqu'il est aujourd'hui secrétaire du club des Castors d'Avignon. Cette carte a constitué un atout certain face à Synerglace, le n°1 français dans la vente et la location de patinoires mobiles, lui aussi sur les rangs. Le montant de la transaction n'est pas encore connu. La vente -soutenue par la Ville d'Avignon après des mois de combat- sera définitive fin décembre. La patinoire elle, rouvrira ses portes ce lundi à 9 h30.