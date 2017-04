D'importants travaux débutent à partir de la semaine prochaine à la patinoire de Tours. Des travaux de désamiantage d'abord, puis de remise à neuf.

La patinoire de Tours ferme ses portes ce samedi soir, et pour quelques mois. Le temps de faire d'importants travaux, de désamiantage d'abord, puis de remise à neuf. Elle ne rouvrira que pour septembre et le début de la saison des Remparts, le club de hockey tourangeau.

Tout part en fait de la découverte d'amiante en début d'année dernière sur une partie de la grande tribune. Une découverte qui avait entraîné la condamnation de cette tribune jusqu'à aujourd'hui. La mairie de Tours n'avait donc pas le choix, il fallait engager ces grands travaux.

Des travaux qui vont se dérouler en plusieurs phases

La première phase, la plus impressionnante, va débuter la semaine prochaine. Il s'agit de désamianter l'ensemble de la patinoire, qui va donc être entièrement confinée, plus du tout accessible au public. Une phase qui va durer jusqu'au 15 juillet.

Après ce désamiantage, ce sera la remise à neuf des deux tribunes. La petite tribune d'abord, 600 places, où des coques, des sièges plus confortables, vont être installés à la place des bancs. La grande tribune ensuite, 1350 places, une tribune inutilisable depuis le début de l'année dernière (c'est là en effet que de l'amiante avait été découvert). Les loges partenaires vont être réaménagées, mais comme il n'y aura pas assez de temps pour tout faire, la patinoire rouvrira officiellement ses portes en septembre pour le premier match du club de hockey les Remparts à domicile. Ensuite, au fur et à mesure de la saison, des coques seront aussi installées partout dans cette grande tribune.

Le chantier va donc se continuer en même temps que la saison de hockey, c'est pour cela que la mairie de Tours ne donne aucune date de fin pour ces travaux.

Par ailleurs, la ville va venir en aide aux deux clubs de sport qui ont été impactés par la fermeture de la grande tribune depuis début 2016, et qui vont aussi l'être pendant la durée de ces travaux. Il s'agit du club de hockey Les Remparts et du CMPT qui organise des cours, des stages et des compétitions de danse et de patinage artistique.