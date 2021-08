La patinoire de Valenciennes rouvre ses portes

Fermée depuis le mois de janvier à cause du Covid, la patinoire de Valenciennes, accueille de nouveau du public depuis le 17 août. Tout le système d'éclairage ainsi que la piste de hockey et de patinage ont été refaits. Les habitués étaient ravis d'y retourner.

En plein mois d'août , plusieurs dizaines de clients ont fait la queue sous la pluie pour retrouver la glace. Avec cette météo automnale, le patinage semble être une activité qui plaît aux vacanciers. L'équipe et les habitués étaient particulièrement heureux de retrouver, après huit mois, la patinoire de Valenciennes.

Le pass sanitaire et le masque sont obligatoires

Pour entrer dans la patinoire, les clients doivent réserver leur place au préalable et montrer un pass sanitaire s'ils sont majeurs. Le port du masque reste obligatoire sur la piste. Pas de quoi décourager les amateurs de glisse venus nombreux pour l'ouverture.

Tous les clients montrent leur réservation et pass sanitaire sur leur téléphone avant de se ruer vers la piste de glace. Louis Nicolas patine depuis 5 ans, il attendait impatiemment la réouverture : "J'ai fais 50 km de route pour venir. J'adore patiner, on peut se lâcher, on peut faire ce qu'on veut. On ne s'en lasse pas!"

La reprise est un peu difficile, même les habitués ont besoin d'un petit temps d'adaptation pour ne pas tomber !

La patinoire propose des tarifs "estivaux" : quatre euros l'entrée qui comprends la location des patins, jusqu'à la fin du mois d'août