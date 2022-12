La pâtisserie Théo Chereau croûle sous les commandes pour les fêtes de fin d'année

Les fêtes de fin d'année sont une période faste pour les artisans et notamment les pâtissiers. Théo Chereau pâtisserie, à La Rochelle n'y échappe pas. Entre Noël et Nouvel an, plus de 3000 gâteaux, bûches et pâtisseries individuelles ont été produits et vendus.

En cuisine, Théo Chereau et son équipe s'activent pour que tout soit prêt © Radio France - Lucas Bouguet Les fêtes de fin d'année sont une période faste pour les artisans pâtissiers. Avec plus de 3000 gâteaux produits entre Noël et Nouvel an, "Théo Chereau pâtisserie" à La Rochelle, n'a pas manqué de travail. Les cinq pâtissiers sous les ordres de Théo Chereau n'étaient pas de trop pour répondre au carnet de commandes du 25 décembre et de la Saint-Sylvestre. Avec 800 commandes à fournir et plus de 2000 gâteaux à proposer à la vente en magasin, la production de l'entreprise a été multiplié par quatre, voire cinq au mois de décembre. Sylvie Chereau, responsable de la partie vente, est à pied d'oeuvre pour satisfaire les nombreux clients © Radio France - Lucas Bouguet Moins de deux ans après l'ouverture de la boutique rue du Minage, cet engouement ravie le jeune pâtissier de 25 ans, Théo Chereau. Il vous propose ces trois produits phares de ces fêtes de fin d'années : la Tarte Signature, à base de vanille, de praliné et de caramel le Galet Rochelais, "l'identité de la pâtisserie" avec du caramel, de la noix de pécan et de la vanille et le Yuzu, une tarte à base de citron et de menthe ciselée Si ces produits vous intéressent, ils seront en vente jusqu'à la fermeture du magasin, le 31 décembre 2022 au soir.