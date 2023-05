Le patron emblématique de Repetto, Jean-Marc Gaucher, est mort

Il avait repris l'usine Repetto au moment où elle était au bord de la faillite en 1999 : Jean-Marc Gaucher, son dirigeant emblématique, est mort. La nouvelle a été annoncée ce jeudi matin sur le réseau social Twitter par le député du Périgord Vert, Jean-Pierre Cubertafon qui tient à saluer sur France Bleu Périgord un "homme plein de talent et de passion". L'élu Modem explique avoir été prévenu par la famille. Le chef d'entreprise est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'il venait d'avoir 70 ans. Son épouse a déclaré dans un communiqué de l'entreprise qu'il s'agissait d'un décès "brutal".

L'incarnation du self-made man

Jean-Marc Gaucher était l'incarnation du self-made man. Il avait d'abord commencé comme apprenti de cuisine et était devenu patron de la marque de chaussures Reebook avant de reprendre l'usine repetto de Saint-Médard-d'Excideuil, dans le nord de la Dordogne, alors au bord de la faillite. Bruno Lamonerie, conseiller départemental du canton Isle-Loue-Auvézère, Bruno Lamonerie, rencontrait souvent Jean-Marc Gaucher, il se souvient d'un entrepreneur "qui avait du génie et une vision, il a repris une entreprise en faillite pour en faire l'un des plus beaux fleurons dans ce domaine".

Repetto a été fondée en 1947 et a connu un grand succès dans les années 60 et 70. Des artistes ont porté les chaussures comme Serge Gainsbourg, avant de connaître de grandes difficultés dans les années 90. Jean-Marc Gaucher a ensuite repris la marque. Il a développé l'usine et étendu le rayonnement de Repetto à travers le monde. Cependant, l'usine, elle, est toujours restée en Périgord Vert. "Il a toujours tenu à maintenir l'usine ici en Périgord, même s'il n'était pas originaire d'ici, on le sentait très attaché au territoire", déclare le député Jean-Pierre Cubertafon.

Bruno Lamonerie explique par ailleurs que si Repetto est aussi ancrée en Dordogne grâce au savoir-faire de ses employés qui maîtrisent la technique du "cousu-retourné". Le conseiller départemental explique que le département avait accompagné l'entreprise pour le développement de l'usine et de son parking.

Sa fille reprend la présidence de Repetto

La fille de Jean-Marc Gaucher, Charlotte Gaucher-Holmann était entrée dans l'entreprise en juillet dernier en tant que directrice générale adjointe avec Laurence Levy nommée directrice générale. Jean-Marc Gaucher avait gardé la présidence de l'entreprise. C'est désormais sa fille, Charlotte Gaucher Holmann qui reprend la présidence de Repetto, annonce le groupe dans un communiqué.