La Patrouille de France attendue dans la Manche pour le 75e anniversaire du Débarquement

Manche, France

La Manche "veut célébrer 75 ans de paix et de liberté". Marc Lefèvre, le président du conseil départemental, a détaillé ce vendredi 15 mars, les manifestations soutenues par le Département, à l'occasion du 75e anniversaire du D-Day et de la bataille de Normandie. Le programme intégral est à découvrir sur le site www.debarquement-manche.fr

Deux grands meetings aériens

A Sainte-Mère Eglise, le 9 juin. Il aura lieu vers 11h, entre les parachutages civils du matin et militaires de l'après-midi. La Patrouille de France devrait être présente pour dessiner le drapeau tricolore au dessus des marais de la Fière. Elle sera suivie par des avions de la marine puis un spectacle d'une vingtaine de minutes de la Breitling Jet Team, la plus importante patrouille civile volant sur des jets.

A Jullouville, le 4 août, dans le cadre du Piper Operation Cobra qui aura lieu du 31 juillet au 4 aout, dans le Granvillais. Le général Einsenhower, a implanté son QG au chateau de Bouillon à Jullouville pendant quelques semaines durant l'été 1944 pour commander les Forces alliées. En souvenir de cette page de l'histoire, des camps militaires seront reconstitués, des dizaines d'avions Piper seront accueillis sur l'aérodrome de Bréville sur mer. Près de 500 véhicules d'époque paraderont dans les rues de Granville le samedi 3 et un grand meeting aérien réunira une cinquantaine d'avions civils et militaires, français et étrangers à Jullouville le dimanche 4. La Patrouille de France est également annoncée.

Et beaucoup d'autres évènements...

Parmi eux, un survol de la Voie de la liberté par des avions militaires Dakotas le 7 juin. Ce même jour, lors d'une cérémonie au cimetière allemand de Huisnes-sur-Mer dans le sud-Manche, des collégiens manchois et de jeunes Allemands entonneront l'hymne de la liberté.

Le Conseil départemental accueillera également 22 vétérans à la maison du Département, pour la première fois. Des expositions sont également prévues à la Cité de la mer à Cherbourg-en-Cotentin et aux Archives départementales à Saint-Lô.

Plusieurs actions se dérouleront en amont des commémorations. Des élèves du collège Gambetta de Carentan partiront en Israël fin avril sur les traces des juifs et des justes manchois par les nations. Cette classe travaille notamment à la reconnaissance d'un couple de Carentan, ayant sauvé et caché un enfant juif.

Une délégation du Département de la Manche assistera également aux cérémonies de Slapton Sands au sud de l'Angleterre le 28 avril, en hommage aux victimes de l'Opération Tigre. Le 28 avril 1944, les Alliés organisent une répétition du Débarquement d'Utah Beach. Deux torpilleurs allemands partis de Cherbourg attaque le convoi naval et l'exercice tourne au drame : il fera 749 morts.