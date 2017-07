La patrouille de France au-dessus de Saint-Etienne-de-Lugdarès

La patrouille de France va survoler le village du plateau ardéchois à l'occasion du congrès des pompiers de l'Ardèche ce samedi à 14H30. Un moment inespéré pour les organisateurs.

A la question: "Comment allez-vous faire venir du monde à Saint-Etienne-de-Lugdarès", le chef de centre des pompiers de Saint-Etienne a répondu: " En faisant venir la patrouille de France". L'engagement était pris auprès du service départemental d'incendie et de secours, il ne restait plus qu'à le concrétiser.

Une histoire de voisin

Et le chef de centre, Jean-Louis Chaze s'est souvenu qu'un général de l'armée de l'air, le général Pacorel était originaire du village d'à côté, Céllier-du-Luc. il a donc décroché son téléphone pour en parler au voisin qui n'a pas dit non. Après quelques échanges de mails, c'était fait, le chef d'Etat Major de l'armée de l'air acceptait de faire survoler Saint-Etienne-de-Lugdarès par la patrouille de France.

Tout le village se prépare à accueillir le congrès des pompiers

Jean-Louis Chaze travaille sur ce congrès depuis un an et demi, mais depuis un mois, c'est tout le village qui met la main à la pâte. Le club des ainés ruraux va vendre des gaufres et des crêpes. Le club des jeunes se charge des sandwich. Autant d'associations qui vont refaire leur trésorerie grâce à ce congrès. Il faut dire que 4.000 visiteurs sont attendus ce samedi.

Et voilà le programme, pour l'instant rangé dans un coin de la caserne © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Certains préparent les trois buvettes du village tandis que d'autres s'occupent des repas. 1.200 repas seront servis sous les chapiteaux ce samedi.

Un collectionneur hors norme

La salle des fêtes va accueillir la plus grande collection de camions de pompiers au monde dixit le Guiness Book. 2.500 pièces au total . On doit la collection à Alain Peyreton, un passionné qui depuis 1983 collectionne les véhicules des pompiers depuis les pompes à chevaux jusqu'aux camions les plus modernes. Et il a fait le déplacement depuis la Haute-Marne où il habite.