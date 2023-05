La Patrouille de France célèbre son 70e anniversaire sur la base aérienne de Salon-de-Provence

L'Armée de l'Air et de l'Espace française est représentée par la Patrouille de France (PAF pour Patrouille acrobatique de France). Sa mission est d'être l'ambassadrice de l'aéronautique française à l'étranger. Basée à Salon-de-Provence, elle est reconnue comme l'une des meilleures formations acrobatiques au monde.

La Patrouille de France se compose de neuf pilotes, d'une trentaine de mécaniciens, de secrétaires, d'agents d'opérations, de photographes et de chargés de communication. La saison hivernale est réservée aux entraînements et la période estivale aux démonstrations aériennes. L'ouverture de la saison commence traditionnellement par le défilé du 14-Juillet à Paris avec neuf avions Alpha Jet.

Les débuts de la voltige aérienne

Adolphe Pégoud est le premier homme à effectuer une boucle avec un avion. C'est en 1913 et c'est aussi la naissance de la voltige aérienne. La Première Guerre mondiale inaugure le vol en patrouilles et lance la production aéronautique. La Patrouille d'Étampes est créée en 1931 et elle rejoint Salon-de-Provence en 1937, sous le nom de "Patrouille de l'École de l'Air".

Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle patrouille est créée en 1947, s'installe à Étampes et prend le titre d'EPAA "Escadrille de Présentation de l’Armée de l’Air n°58". Au début des années 50, l'Armée de l'air souhaite faire évoluer son ambassadrice et plusieurs patrouilles voient ainsi le jour...

La Patrouille de France célèbre ses 70 ans

La troisième escadre du Commandant Delachenal, basée à Reims, reçoit le nom de "Patrouille de France" le 17 mai 1953 lors du meeting d'Alger. Le commentateur annonce devant le public "Mesdames, Messieurs, la Patrouille de France vous salue !" Le 14 septembre de la même année, l’État-major officialise ce nom.

Durant une décennie, la Patrouille de France change à quatre reprises d'escadres. Les premiers meetings à l'étranger se déroulent durant l'année 1956. L'année d'après, les mécaniciens installent le premier pod fumigène. Les pilotes vont ainsi s'entraîner à des lâchers de fumigènes rouges, puis tricolores dès 1958.

À partir de 1959, la Patrouille de France reçoit de nouvelles directives. La 2e escadre de Dijon se consacre ainsi essentiellement à l’entraînement de la Patrouille de France. Elle accompagne le général de Gaulle, lors d’une grande tournée dans les territoires de l’ex-Afrique Occidentale Française en décembre 1959.

Finalement, en 1964, après des restrictions budgétaires, le ministère des Armées décide de conserver la Patrouille de l'École de l'Air. Les "Fouga Magister" de la base de Salon-de-Provence incarnent le flambeau de la voltige aérienne française pendant seize ans.

En 1981, l'Alpha Jet devient le fer de lance de la Patrouille de France, avec sept appareils, puis huit un an plus tard. En 2009, pour la première fois au monde, une patrouille acrobatique est commandée par une femme, Virginie Guyot.

Et en 2022, pour la première fois de son histoire, la Patrouille de France embarque un président de la République en exercice, Emmanuel Macron. Les 20 et 21 mai 2023, la Patrouille de France célèbre son 70e anniversaire sur la base aérienne de Salon-de-Provence.

La composition de la formation

Trois nouveaux pilotes intègrent chaque année la patrouille. Les candidats volontaires sont cooptés par les pilotes en place, ils doivent être chef de patrouille et totaliser au moins 1.500 heures de vol sur un avion à réaction.

Chaque pilote occupe une position déterminée et un rôle défini : le leader (Athos 1) est à son poste pendant un an, c'est le chef d'orchestre, les intérieurs (Athos 2 et Athos 3) sont en première année dans la patrouille, placés au plus près du leader, le charognard (Athos 4) est juste derrière le leader (il deviendra leader lui-même l'année suivante.)

Les solos (Athos 6 et Athos 7) effectuent les croisements, les extérieurs (Athos 7 et Athos 8) sont les plus éloignés du leader et le remplaçant (Athos 9) est le plus ancien de la patrouille, il est capable de remplacer n'importe quel pilote.