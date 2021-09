La patrouille de France fait le show à la BA 116 Luxeuil

Les aviateurs de l'armée de l'air n'auraient pas pu rêver meilleur temps pour enchainer démonstrations de voltiges, face à 30 000 spectateurs. Ce week-end se tient le meeting aérien de la BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur, en Haute-Saône. 60 000 visiteurs sont attendus au total. C'est l'unique meeting de l'année ayant lieu dans une base aérienne. Alors, Christelle et Christian étaient au rendez-vous. ils sont venus de Moselle. "C'est impressionnant toutes ces démonstrations, on n'allait pas manquer ça", sourit le couple.

Le show de la Patrouille de France a fait sensation

Tout au long de la journée, les démonstrations dans les airs se sont succédées. Mais les visiteurs n'attendaient qu'une chose : le show de la Patrouille de France. "J'ai la chair de poule, rien que d'y penser", confie Christelle. Un peu plus loin, la bisontine Anaïs avoue être une grande fan d'aviation. "Je n'aurai manqué ça pour rien au monde, et en plus c'est dans notre Franche-Comté, c'est encore plus sympa".

Pendant une vingtaine de minutes, les huit alphajets de la Patrouille ont enchainé les voltiges, avec précision. "Ils peuvent faire des pointes jusqu'à 600km/h, mais le plus impressionnant c'est leur coordination. Ils travaillent collectivement, c'est une équipe, et c'est magnifique à voir, encore plus avec ce beau ciel bleu", observe le lieutenant-colonel Aurélien Azet, directeur adjoint des équipes de présentation des armées de l'air.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A la fin du show, les applaudissements fusent. "C'était incroyable, extraordinaire. Ils se frôlaient, ils étaient à deux doigts de se toucher", décrit Damien, 9 ans, émerveillé. La démonstration suscite même des vocations. Clarisse, 14 ans, souhaite désormais être pilote de la Patrouille de France.

Découvrir les métiers de l'armée de l'air

La Patrouille compte bien remettre ça ce dimanche. Rendez-vous donc à la base aérienne de Luxeuil, à 16 heures. Des stands sont aussi prévus pour découvrir les métiers de l'armée de l'air, et des visites sont organisées. Vous pourrez visiter notamment l'A400M, l'avion qui transporte le matériel de l'armée, des parachutistes, des militaires, et même des hélicoptères.