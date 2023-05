La patrouille de France fend le ciel de Courcelles-lès-Montbéliard à quelques jours de sa grande parade

Il ne leur a fallu que 40 secondes pour faire le trajet entre la base aérienne de Luxeuil-les-Bains et Montbéliard . Les huit avions de chasse de l'armée de l'air ont fendu les airs ce jeudi 11 mai. Un exercice de préparation avant leur parade officielle organisée ce jeudi à l'occasion du meeting de l'aérodrome et des 70 ans de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Attirés par le bruit, quelques spectateurs ont assisté au spectacle, depuis les alentours de l'aérodrome de Courcelles-lès-Montbéliard. "C'était très joli et surtout très impressionnant. On a vu le drapeau français dans le ciel et des acrobaties, notamment des loopings pendant lesquels les pilotes se retrouvent à l'envers !", raconte un des badauds. Un exercice d'autant plus impressionnant que seulement deux à trois mètres séparent les avions pendant certaines figures.

Lancés entre 200 et 600 km/h, les pilotes peuvent compter sur une "caravane" d'une vingtaine de militaires. Des logisticiens, des mécaniciens... Certains en communication depuis la base de Luxeuil, et d'autres, au sol comme le Lieutenant colonel Aurélien Hazet, le directeur des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace. C'est lui qui guide les pilotes dans les airs et leur donne des indications précises pour améliorer le spectacle : "c'est un travail d'équipe, qui nécessite beaucoup de coordination et d'écoute les uns des autres".

Avant de pouvoir commencer leur spectacle, les militaires ont pu compter sur Mehdi Moutamani. Ce pilote privé depuis 15 ans a réalisé le vol de reconnaissance météo pour la patrouille. Objectif : vérifier que les nuages ne sont ni trop haut ni trop bas et que les conditions de vol soient idéales. "C'est une grande fierté de pouvoir participer à cet événement pour la France et pour l'armée."