La Patrouille de France, grande star du meeting aérien d'Albert

Du beau spectacle dans les airs d'Albert ce samedi 20 août 2022 avec le traditionnel meeting aérien. Plus d'une centaine d'avions est attendue sur place, et le clou du spectacle sera assuré par la Patrouille de France.

Ce samedi 20 août se tient le traditionnel meeting aérien d'Albert. Plus d'une centaine d'avions de l'ULM au Rafale est attendue sur place, mais aussi des planeurs et des hélicoptères. Le clou du spectacle, le grand final sera assuré par la Patrouille de France. Les neufs as de l'armée de l'air et de l'espace étaient déjà présents ce vendredi pour prendre leurs marques. Demain, huit d'entre eux seront dans le ciel picard.

Un spectacle d'environ 20 minutes

Les Alpha Jet de la Patrouille de France prendront leur envol à l'issu du meeting, pour le grand final. Au programme vingt minutes de spectacle. D'abord un premier temps en groupe, puis des figures plus spectaculaires encore.

"Dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle un ruban, c'est à dire qu'on va faire de la voltige à huit appareils en groupe, c'est une chorégraphie à huit appareils" explique le Capitaine Cédric Ollivier. Dans un second temps, les avions font "la synchro". "Tous les avions se séparent et se rassemblent dans un enchaînement de figures plus dynamiques que la première partie" détaille le Capitaine Cédric Ollivier.

Le Capitaine Cédric Ollivier, alias Athos 6, second solo de la Patrouille de France devant son avion, un Alpha Jet. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un beau spectacle en perspective ! Capitaine Cédric Ollivier, Athos 6 de la Patrouille de France. Copier

Avant de tels spectacles, la Patrouille de France s'entraîne tous les jours durant la période hivernale, à raison de deux vols par jours et deux séances de sport par jours en moyenne.

Chaque vol est précédé d'un briefing complet où les pilotes mentalisent geste par geste leur vol. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ensuite, avant chaque meeting, une journée est dédiée à l'entraînement. Chaque vol est précédé lui d'un briefing complet où les pilotes visualisent et même mentalisent leur vol, étape par étape, geste par geste. Le spectacle dans les airs n'est donc que le point final de très longues heures d'entraînement. En général un pilote reste trois à quatre ans dans la Patrouille, et c'est une vie de groupe à plein temps.

Un rôle d'ambassadeur de l'air

Si la Patrouille de France est surtout connue pour le défilé du 14 juillet qu'elle ouvre traditionnellement. Elle participe le reste de l'année à une trentaine de meetings aériens. C'est un moment important, fort en émotion qui permet de rencontrer le public, d'échanger confie le Capitaine Cédric Ollivier.

La Patrouille de France participe à une trentaine de meetings par an, le Capitaine Cédric Ollivier, Athos 6. Copier

C'est presque ce qu'il attend le plus ! C'est aussi l'occasion de faire la promotion de l'armée de l'air et de l'espace. "Cela permet de montrer à nos jeunes que le métier est fait par des pilotes de l'armée de l'air et de l'espace et qu'on les attend à bras ouverts pour, pourquoi pas, aller vers une carrière qui est tout à fait exceptionnelle" explique le Capitaine Cédric Ollivier.

La Patrouille de France a un rôle d'ambassadrice et de promotion de l'armée de l'air et de l'espace. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Pour admirer la Patrouille de France il faut se rendre à l'aéroport d'Albert Picardie. Les portes du meeting aérien ouvriront à 10 heures. On peut acheter ses billets sur place.