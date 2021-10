La patrouille de France passe ce mercredi midi dans le ciel de Nice

Les avions de la Patrouille de France vont célébrer les 75 ans du Petit Prince, le roman emblématique d'Antoine Saint-Exupéry. Et pour ce faire, les Alphajets vont passer dans le ciel de Nice. Une ville chère à Saint-Ex' qui s'était marié en 1931 avec Consuelo dans la cité azuréenne avant de vivre un petit moment dans une villa de Cimiez. Ce mercredi, l'aviateur et son personnage si attachant seront donc célébré par d'autres aviateurs, d'autres avions, beaucoup plus rapides que ceux que pilotait l'écrivain à l'époque de l'aéropostale.

