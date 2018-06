Ochey, France

Ils enchaînent les figures avant de se poser en douceur sur la piste nancéienne. Les pilotes de la Patrouille de France viennent de terminer leur vol en compagnie des Couteau Delta, ces 4 pilotes chargés des démonstrations tactiques pour la base aérienne de Nancy-Ochey. Une consécration pour le chef d'équipe, le capitaine Pastif (son surnom au sein de l'armée) : "C'est très rare qu'on ait l'occasion de voler avec la Patrouille de France. C'est un rêve que j'ai eu enfant et c'est ce qui m'a fait briller les yeux quand j'étais petit", se souvient-il. "On a beaucoup d'anciens collègues qui en font partie notamment un ancien pilote de mon escadron, j'ai pu faire un vol derrière lui donc c'est un peu mythique pour moi".

Meeting aérien #Nancy-Ochey : la Patrouille de France est arrivée à la BA 133 pic.twitter.com/svk8OYK8Ix — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) June 29, 2018

La Patrouille de France ce sont 8 AlphaJets tricolores et 16 pilotes confirmés en uniforme bleu ciel que l'on aperçoit notamment en ouverture du défilé du 14 juillet à Paris. Leur "leader", le lieutenant-colonel Gauthier Dewas a bien conscience de la notoriété de son équipage : "une fois que vous avez mis cette combinaison, vous êtes devenu quelqu'un de connu mais pas par votre prénom, votre nom ni ce que vous avez fait mais parce que vous portez un habit qui est cher aux Français".

Le lieutenant colonel Gauthier Dewas est le chef de la PAF 2018 © Radio France - Angeline Demuynck

La Patrouille de France proposera plusieurs séances de voltige tout au long du week-end. Cela fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de meeting sur la base 133. L'occasion de sensibiliser les visiteurs aux missions quotidiennes des soldats. "Le contexte actuel ne permet pas de nous ouvrir autant qu'on le voudrait c'est une occasion rare de rentrer sur une base aérienne, de voir dans quel environnement on travaille, de rencontrer les mécaniciens, les pilotes, les contrôleurs de l'armée de l'air" explique le capitaine Pierre Carlotti. La base nancéienne abrite 60 Mirage 2000D et environ 2000 soldats.

Au Tchad et au Niger

Actuellement, les militaires de la base aérienne de Nancy sont déployés au Tchad et au Niger, dans le cadre de l'opération Barkhane. "Aujourd'hui les gens sont très touchés par le contexte sécuritaire, continue t-il, l'armée de l'air travaille tous les jours loin de la France dans ce sens -là, donc c'est l'occasion de montrer aux gens pourquoi on travaille et pourquoi on est là, à s’entraîner, dans leur région".

Les fonds récoltés lors de ce meeting seront versés à la Fondation des Oeuvres Sociales de l’Air, qui vient en aide au personnel aéronautique civil et militaire en difficultés à la suite d'un accident de vie.