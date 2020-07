La Patrouille de France va survoler des établissements hospitaliers de la Région

Quand un symbole rend hommage, le geste est d'autant plus fort. Car c'est la formation emblématique de l'Armée de l'Air, la Patrouille de France qui va rendre hommage aux soignants et plus largement à tous ceux qui ont oeuvré contre la pandémie, en survolant plusieurs établissements hospitaliers de la Région ce vendredi après-midi.

Formation grande flèche

C'est en formation grande flèche que les 8 avions vont survoler les différents établissements hospitaliers à 250 mètres du sol, et à une vitesse de 550 km/h. Les 2 solos, les deux avions les plus à l'arrière de la formation seront même un peu plus écartés afin de donner l'illusion d'un drapeau bleu blanc rouge plus conséquent. Car la Patrouille de France est le porte drapeau de l'Armée de l'Air. Et ce survol, aux couleurs tricolores est tout un symbole.

"Des frères d'Armes"

"D'habitude, quand on survole avec ces couleurs sur des cérémonies militaires, comme le 14 Juillet, on survole des frères d'Armes, des combattants. Là, je pense que c'est pareil. Les soignants que l'on veut remercier, c'est l'ensemble des soignants français, et même l'ensemble du pays qui est en mode combat contre cette maladie. Et c'est vraiment ça, on survole d'autres frères d'Armes pour les remercier et leur rendre hommage" détaille le Capitaine Julien Le Page, 1er solo de la Patrouille de France.

Tout un Peuple

Des soignants mais donc aussi l'ensemble de la Population française est à l'honneur avec ces survols. "Nous voulons rendre hommage à tous ceux qui sont restés dans l'ombre, et qui ont continué à travailler d'arrache-pied pour essayer d'améliorer le quotidien de leurs semblables" conclut Atos n°5, l'indicatif du Capitaine Le Page avant de s'envoler de Luxeuil pour rejoindre la Région.

Arrivée de la Patrouille de France sur zone ce vendredi à Nice un peu avant 16h pour un survol du CHU Pasteur. Puis direction Toulon que les 8 avions vont rejoindre à 550 km/h. Arrivée prévue vers 16h10, avec une marge de plus ou moins 10 minutes sur les horaires. C'est l'hôpital Sainte-Musse qui apercevra le drapeau tricolore. Enfin, la formation prendra la direction de Marseille pour survoler entre 16h22 et 16h29 Sainte Marguerite, l'Hôpital Nord, la Conception et la Timone (1 et 2).