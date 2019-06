La Patrouille de France va survoler l'Armada de Rouen

Rouen, France

C'est un nouvel invité pour l'Armada. Cette fois, il faudra lever les yeux en l'air : la Patrouille de France a confirmé ce jeudi sa venue dimanche. Elle va survoler la zone entre 11h15 et 11h45. Les avions arriveront de l'est et vont survoler la Seine jusqu'à La Bouille. Ils feront un virage et remonteront dans le sens inverse.

A ce moment là, le ciel devra être vide (pas de drone, pas d'aéronef).