À Auxerre, la patrouille de policiers à VTT pédale même l'été

Très mobile, la patrouille de policiers a été créée il y a un peu plus d'un an à Auxerre. Elle fait surtout de la prévention, et les bords de l'Yonne sont particulièrement surveillés cet été. France Bleu Auxerre les a suivi.

Vous les avez peut-être déjà croisé au détour d'une rue : des policiers à VTT ! Une patrouille existe depuis un peu plus d'un an à Auxerre. Cinq policiers se relaient pour patrouiller à vélo, en moyenne 2 fois par semaine. Depuis juin 2018, ces policiers à VTT ont procédé à 10 interpellations. Cela peut paraître peu, mais leur travail est surtout de faire de la prévention.

5 policiers partent en patrouille, casque sur la tête et gilets pare-balles sur le dos. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Les bords de l'Yonne à la loupe

Les bords de l'Yonne sont particulièrement scrutés durant l'été, explique Mickaël Filaquié, membre de la patrouille : "avec les fortes chaleurs, _il peut y avoir des personnes qui boivent de l'alcool sur la voie publique_. Il y a aussi la baignade dans l'Yonne, qui est interdite, et des jeunes s'amusent souvent à sauter dans l'eau."

Les policiers restent en liaison avec leurs collègues : "on a en permanence une radio avec nous pour s'informer des interventions", rapporte Noémie Prin, elle aussi à dos de VTT. "Et comme il y a beaucoup de passants, c'est plus simple en vélo : en plus _on est mieux vus que si on était en voiture ou à moto_", constate Mickaël Filaquié.

Les policiers sont particulièrement vigilants sur les bords de l'Yonne, très fréquentés cet été. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Une proximité avec les passants

D'ailleurs, les sourires et les gestes de la main des passants ne sont pas rares. Nathalie, Auxerroise, aborde même les policiers à vélo pour leur rapporter une agression : _"une patrouille comme ça à vélo, ça sécurise"_, estime-t-elle. "On se sent quand même beaucoup plus sécurisés et on peut aller se promener sans peur. Moi je dis bravo : il sont dans le paysage, et en même temps on peut les avertir s'il se passe des choses."

La patrouille profite d'un moment de fraîcheur sous les arbres du parc de l'Arbre-Sec. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Pour être encore plus efficace, la mairie vient d'acheter quatre vélos à assistance électrique : de quoi patrouiller plus facilement par cette chaleur, surtout dans les cotes d'Auxerre.

Retour au bercail pour la patrouille à VTT ! © Radio France - Louis-Valentin Lopez