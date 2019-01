La pauvreté en Corse, quelle politique ?

La pauvreté en débat sur RCFM et Corse-matin

Corse, France

La pauvreté, un problème politique majeur

Pour en débattre, le docteur François Pernin, président de la coordination inter associative de lutte contre l'exclusion, Jean Guy Talamoni le président de l'assemblée de Corse, Céline Emmanuelli-Robilliart militante associative, et Jean Claude Vignoli président de l'association a Fratellenza.

Ils ont évoqué la situation sociale explosive ces derniers mois mais aussi la précarité grandissante depuis de nombreuses années. Dans la salle, anonymes mais aussi syndicalistes et associatifs ont pris la parole. Débats et témoignages dans une émission présentée par Hélène Battini et Fabrice Laurent.

Ecoute l'émission en intégralité :