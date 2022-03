La pauvreté, grande absente de la campagne présidentielle d'après le Secours catholique de Vaucluse

Le Secours catholique voudrait que la question de la pauvreté soit centrale dans cette campagne présidentielle. En Vaucluse, l'association insiste pour que tout le monde ait accès à un logement digne et abordable et à une alimentation de qualité.

La question de la pauvreté est aux abonnés absents dans cette campagne présidentielle. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par le Secours catholique, réalisée auprès de 1.500 personnes. Les deux tiers estiment qu'on ne parle pas suffisamment de la pauvreté dans le débat public actuel. Pourtant, le Covid a augmenté la précarité de nombreux Français et l'augmentation des prix du carburant ne fait qu'aggraver la situation.

Des logements dignes pour sortir de la pauvreté

En Vaucluse, le Secours catholique appelle donc les candidats à la présidentielle et les élus de terrain à se saisir de la question de la pauvreté. L'association estime que pour y mettre fin, il faut améliorer l'accès à un logement digne, à une alimentation de qualité, relever les minima sociaux et relancer l'emploi.

"Quand on a un toit digne, on peut dormir correctement, on peut retrouver un emploi, se reconstruire." - Maud Bagaria,déléguée départementale du Secours catholique en Vaucluse

Maud Bagaria est la déléguée départementale du Secours catholique en Vaucluse. Elle estime qu'être logé correctement est l'une des conditions pour sortir de la pauvreté. "On constate que des personnes ont des logements soit insalubres, qui sont des passoires thermiques, avec des familles en grande précarité énergétique, soit trop petits pour une famille avec quatre ou cinq personnes dans un deux-pièces, explique Maud Bagaria. Quand on a un toit digne, on peut dormir correctement, on peut retrouver un emploi, se reconstruire. Quand on vit dans sa voiture, quand on a froid chez soi, comment peut-on avancer ?"