"La pauvreté isole encore plus à la campagne" Régis Félix co-responsable de ATD quart monde en Sarthe

Au lendemain de la journée mondiale du refus de la misère, Régis Félix, le co-responsable de l'association ATD quart monde est l'invité de France Bleu Maine. Selon lui, la pauvreté continue de progresser dans le département et c'est plus difficile en milieu rural.

ATD quart monde compte deux antennes en Sarthe, l'une au Mans, et l'autre à la Flèche. Au lendemain de la journée mondiale du refus de la misère, Régis Félix, l'un des responsables de l'association dans le département, dresse un bilan toujours plus lourd.

Pas d'indifférence mais de l'individualisme

"Nous pensons que ça vaut vraiment encore le coup d'être sur le terrain pour cette journée du refus de la misère" souligne Régis Félix, l'un des responsables de ATD quart monde en Sarthe, "c'est une journée exceptionnelle parce que l'on donne la parole aux personnes en grande pauvreté, que l'on entend peu dans notre pays. Et puis, c'est une journée d'engagement. Hier soir au Mans, il y avait environ 150 personnes mobilisées. Aujourd'hui, on ne rencontre pas d'indifférence, et on le voit dans les prises de paroles. Mais en même temps, on est dans une société qui est très individualiste ou chacun se sent plus ou moins en précarité ou en risque de précarité".

Plus difficile en milieu rural

"La Sarthe est un peu comme l'ensemble du pays, et on constate que comme au niveau national il y a de plus de en plus de personnes pauvres" poursuit Régis Félix, l'un des responsables de ATD quart monde en Sarthe. Et parallèlement, il y a une partie du public qui durcit ses positions vis à vis des très pauvres. Par exemple, il y a beaucoup de préjugés du genre : avec le RSA et les allocations on vit bien. C'est absolument faux et on est même en danger quotidien. Quand on vit au RSA, on est soumis à des dossiers continuels, il faut aller faire des démarches, il faut ne pas oublier la lettre qui arrive sinon le RSA est coupé. Il faut pas croire qu'une personne qui vit d'allocations ait une vie confortable, c'est tout le contraire".

Dans le milieu rural, la précarité est quelque chose d'extrêmement fréquent et d'isolant. Par exemple, je connais une famille qui vit en grande difficulté dans un petit village du département, elle est coupée de la vie du village. On sent qu'elle n'ose pas participer à la vie publique du village à cause de sa situation. Du coup, elle se retrouve plus isolée qu'une autre famille dans un quartier périphérique du Mans par exemple".