La pêche à l'aimant, une pratique amusante pour dépolluer les cours d'eau à Lunel

C'est une nouvelle pratique, qui change du traditionnel hameçon. En Occitanie et partout en France, la pêche à l'aimant a le vent en poupe. À Lunel (Hérault), un groupe de lycéen, Pierre-André, Maxence, Brice et Jordan se sont lancés il y a trois ans dans cette pratique. À la place d'avoir une canne avec un moulinet, ils ont une corde et au bout un aimant. "Au début on regardait des vidéos du youtubeur héraultais ChrisDeteK, il fait de la pêche à l'aimant et il nous a donné envie de se lancer" explique Jordan 17 ans.

Il s'agit d'un loisir à mi chemin entre la détection de métaux et la pêche. Ce mercredi 05 avril à Lunel, les jeunes ont organisé avec l'aide de la mairie et de l'association Pour le canal de Lunel, une animation gratuite pour tous les habitants afin de découvrir cette pratique. La pêche a été bonne !

Dépolluer les cours d'eau

Les déchets sont bien trop présents dans les cours d'eau et les garrigues. Pour les jeunes pêcheurs c'est une façon de participer à la dépollution de leur ville. "On trouve des choses hallucinantes, des imprimantes, des cadis et beaucoup de ferrailles" raconte Jordan. En revanche, pas question de garder les objets trouvés, la mairie se charge de les mettre à la déchetterie. Cet après-midi, en quelques heures, ils ont péché des boites de conserve, des barrières de chantier ou encore des pièces détachées d'une voiture. Si pour les lycéens, c'est d'abord une pratique amusante, ils viennent aussi en aide à l'association. "Nous sommes ravies que ces jeunes prennent la relève" dit Anne-Marie Lefebvre, vice-présidente Pour le Canal du Lunel.

Le groupe de copain a mis en place un compte Instagram "Evénement pêche à l'aimant" pour partager leurs trouvailles et surtout donner les nouveaux lieux de rendez-vous pour leurs prochaines actions.