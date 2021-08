La pêche à l'aimant interdite dans tous les cours d’eau de Côte-d'Or

En 2019, la préfecture de Côte-d'Or mettait déjà en garde ceux qui pratiquent la pêche à l'aimant dans les cours d'eau du département. Le principe ? Récupérer des objets métalliques - et pourquoi pas des trésors - grâce à un aimant. Le 12 août 2021, le préfet est allé plus loin que la recommandation en actant "l'interdiction de la pratique de la pêche à l’aimant dans tous les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau de la Côte-d’Or". Une mesure déjà en vigueur depuis 2020 dans la Marne.

Pourquoi cette décision ?

La préfecture motive cette décision dans un communiqué : "La pêche à l’aimant est de plus en plus pratiquée en Côte-d’Or et demande d’importants moyens de sécurité. En effet, les services de déminage sont régulièrement sollicités dans l’urgence pour la découverte de munitions à cause de la pêche ferromagnétique." Les autorités mettent ainsi en avant "de nombreux risques de blessures et de décès pour les pêcheurs à l’aimant et les personnes se trouvant à proximité en raison de la présence d’un grand nombre d’engins non explosés, inflammables ou toxiques dans les cours d’eau et plans d’eau du département".

Les services de déminage sont régulièrement sollicités dans l’urgence pour la découverte de munitions

Jusqu'à 1.500 euros d'amende

La préfecture précise : "Aucune autorisation administrative ne sera délivrée". En cas de manquement, la sanction peut être lourde : "Toute infraction à l’arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout contrevenant s'expose à une contravention de cinquième classe définie par une amende maximale allant jusqu'à 1.500 euros (3.000 euros en cas de récidive dans un délai d'un an)".