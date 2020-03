La pêche à la truite ouvre ce weekend, "le meilleur moyen d'échapper au coronavirus !"

La pêche à la truite ouvre ce samedi matin dans la Somme pour les 18 000 pêcheurs du département. Et le directeur adjoint de la fédération de pêche David Dufresne a un conseil pour nous, en ces temps d'épidémie de coronavirus : "Allez pêcher ! Les loisirs nature sont à l'heure actuelle un bon moyen de se changer les esprits en minimisant certainement les risques. Je ne suis pas du corps médical, mais s'oxygéner au bord de l'eau, sans être les uns sur les autres comme on le serait au cinéma, un retour vers la nature, c'est plutôt agréable ces temps-ci !"

Les loisirs nature sont un bon moyen de se changer les esprits en minimisant certainement les risques !

S'isoler sur une rivière à truite, la meilleure des quarantaines ?

Pas besoin de masque respiratoire, ni de gel hydroalcoolique. Et le poisson, il ne le transmet pas, le virus ? "De toutes façons, on ne lui sert pas la main", sourit David Dufresne. Avec les rassemblements interdits au-delà de 100 personnes et les concerts annulés, il espère que l'épidémie fera redécouvrir la pêche à certains : "J'aimerais que certains se disent que pourquoi pas, ils pourraient réessayer. On a tous une canne à pêche du père ou du grand-père dans le grenier, et puis on a dans la Somme de belles rivières et de beaux fleuves à truite, que ce soit la Bresle, la vallée de la Selle, ou l'Authie."

Pour aller pêcher il vous faudra quand même prendre une carte : le permis de pêche coûte autour d'une centaine d'euros à l'année, une quarantaine d'euros pour les offres découverte. Et selon l'Agence nationale de la santé et du médicament, il n'existe "aucune preuve que les animaux de compagnie et d’élevage jouent un rôle dans la propagation" du coronavirus.