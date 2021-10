La pêche aux oursins repoussée d'un mois au 1er décembre dans le Var et les Alpes-Maritimes

La pêche aux oursins très prisée en Méditerranée commencera le 1er décembre au lieu du 1er novembre. La mesure prise par le préfet de la région PACA pour trois ans, concerne la pêche professionnelle et de loisirs, dans le Var et les Alpes-Maritimes. Le but est de préserver une ressource menacée.