La pêche en partage sur le Bassin d'Arcachon

Sur le modèle de Blablacar, le site comptoirdespecheurs.com propose à ses adhérents de partager leurs sorties de pêche. Payantes ou non le site propose à ce jour plus de 1.500 sorties un peu partout en France. Illustration au Cap Ferret.

Aujourd'hui les pêcheurs sont en ligne et connectés, pour preuve cette nouvelle tendance qui se dessine cet été sur le Bassin d'Arcachon : la pêche en partage. Le site comptoirdespecheurs.com propose de mettre en relation les pêcheurs pour qu'ils partagent leur passion. Les uns ont un bateau, les autres du matériel de pêche, ils se retrouvent ainsi grâce à ce site internet.

Plage de l'Herbe, au Cap Ferret on retrouve deux jeunes utilisateurs. Max a un petit bateau, il adore pêcher mais il aime aussi la compagnie. Il a donc proposé une sortie sur le Bassin. Clément a immédiatement répondu présent. Les deux ne se connaissent pas et se retrouvent sur la plage de l'herbe pour partir pêcher la seiche.

C'est le moyen de faire des rencontres autour d'une passion commune — Clément

On laisse Max et Clément prendre la mer et l'on retrouve Loïc Morin. Le fondateur du site comptoirdespecheurs.com explique comment les utilisateurs ont très vite mordu à l'hameçon de ce dispositif.

On a lancé le club en janvier dernier. Aujourd'hui on recense 5.000 adhérents et 1.500 sorties proposées — Loïc Morin

Le comptoirdespecheur.com propose également des conseils, des techniques et l'inévitable palmarès des meilleurs prises avec la possibilité de poster ses photos. Avis aux amateurs !