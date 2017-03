EN IMAGES I La pêche à la truite est ouverte à Morigny-Champigny en Essonne

La pêche à la truite a ouvert samedi, elle marque le début de la saison de pêche en eau douce. En Essonne, plus de 400 kilomètres de cours d'eau sont accessibles aux pêcheurs. Reportage à Morigny-Champigny sur les bords de la Juine, une rivière aussi affluent de l'Essonne.

La pêche à la truite est ouverte depuis samedi et les plus assidus sont arrivés à 7h du matin pour tenter leur chance sur les bords de la Juine, à Morigny-Champigny, près d'Etampes en Essonne. Un parcours de pêche a été aménagé le long de la rivière sur trois kilomètres dans les bois.

Près d'Etampes dans l'#Essonne, les pêcheurs au bord de la rivière attendent les #truites on pêche au bouchon pic.twitter.com/fKQlpdcNsO — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) March 11, 2017

Depuis quelques années, le nombre de truites sauvages diminue, l'association de pêche et de protection du milieu aquatique procède donc à des lâchers réguliers de truites d'élevage. Quarante kilos de truites d'élevage, soit environ 130 poissons, ont été déversés la veille de l'ouverture de la pêche, pour permettre aux pêcheurs de taquiner le salmonidé.

Des truites pêchées dans la Juine, samedi, jour d'ouverture © Radio France - Marion Chantreau

On pêche avec des appâts naturels : vers de terre, teignes... © Radio France - Marion Chantreau

Ici on trouve de la truite Fario, réintroduite dans les rivières afin de perpétuer l'espèce, et de la truite arc-en-ciel de couleurs verte et mauve, relâchée pour les pêcheurs mais incapable de se reproduire dans les cours d'eau. Pour qu'un pêcheur puisse conserver la truite pêchée, il faut qu'elle mesure au moins 23 cm.

Ouverture de la pêche à la truite à Morigny-Champigny #Essonne ça mord pic.twitter.com/4EWEkEzqGi — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) March 11, 2017

On pêche aussi diverses espèces de poissons blancs : gardons, vandoises, chevesnes, brochets, perches, tanches, goujons, carpes,...

pêcheur au bord de la Juine, à Morigny-Champigny © Radio France - Marion Chantreau

Un garde-pêche bénévole arpente les bords de la rivière pour s'assurer que l'on respecte l'environnement © Radio France - Marion Chantreau

Les enfants s'initient à la pêche, ils tiennent ici un chevesne dans leurs mains © Radio France - Marion Chantreau

On compte aujourd'hui entre 13 et 15 000 pêcheurs en Essonne. Le nombre de licenciés est en baisse car les permis de pêche sont plus chers, les rivières moins poissonneuses, selon Edmond Weigant, président de l'association de pêche et de protection du milieu aquatique de Morigny-Champigny, qui compte 130 membres.

"Il faut dire que l'on a aussi subi la pollution : le ruissellement d'eaux de pluie, les rejets de l'agriculture puisqu'on est dans une cassure du plateau de Beauce. En tête de bassin, on retrouve des populations de truites autochtones", explique Edmond Weigant, "mais j'aimerais pouvoir dire que le rétablissement d'un écosystème écologique favorisera, à terme, la reproduction de truites à divers endroits", conclut-il.