L'archevêque de Rouen confie sa honte et sa consternation

C'est une véritable onde de choc qui secoue l'Eglise catholique et au-delà. Le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Eglise présenté ce mardi évoque 216 mille victimes estimées depuis 1950, 330 mille si l'on ajoute les laïcs travaillant auprès de l'Eglise (aumôneries, enseignants dans les écoles catholiques, mouvements de jeunesse). La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) a travaillé pendant 2 ans et demi et entendu des victimes.

L'archevêque de Rouen monseigneur Dominique Lebrun confie "sa honte et sa consternation". Invité sur France Bleu Normandie il évalue le nombre de victimes dans le diocèse de Rouen à 3 mille depuis 1950.

"Le rapport détaille 3 périodes, celle des années 50, celle des années 70 et celle des années 90. Et je crois que c'est très juste. C'est vrai que dans les archives, ce que j'ai vu dans les années 50- 60, c'est des déplacements de prêtres, ce qui est absurde. On ne s'occupait pas des victimes, mais simplement des prêtres. Et puis dans les années 90 les choses commencent à changer. On ne sait plus très bien comment faire mais on cesse de déplacer les prêtres. Et à partir des années 2000 les choses sont claires, à la fois une collaboration immédiate avec la justice pour dénoncer. Et ensuite on suspend les prêtres, on les empêche d'avoir des relations avec des enfants" explique l'archevêque de Rouen. Monseigneur Lebrun a été confronté à deux affaires depuis qu'il est évêque, à Saint-Etienne puis à Rouen.

C'est incompréhensible qu'un malade fasse tant de mal. Monseigneur Lebrun

La question de l'indemnisation des victimes réclamée par le rapport Sauvé n'est pas encore tranchée: "Il y a une forme de responsabilité et pour cela, ça nous engage vis-à-vis des victimes. Ça, c'est très clair. Nous avions cru trouver une bonne solution en disant que nous sommes prêts à apporter un secours à toutes les victimes qui en ont besoin, en particulier pour une psychothérapie ou pour un déménagement. Et là on nous dit que ce n'est pas assez. Il faut qu'évidemment, nous reprenions la question" estime monseigneur Lebrun.

Il ne faut pas que la confiance des fidèles soit aveugle. Monseigneur Lebrun

Comment enfin renouer le lien de confiance entre l'Eglise, ses fidèles et la société ? "Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé un texto, un mail en me disant on est de tout cœur avec vous. On sait que l'Eglise, ce n'est pas cela. Et d'autres prêtres m'ont déjà témoigné de cette relation de confiance des fidèles. Mais il ne faut pas que cette confiance soit aveugle. Il faut que les fidèles aussi nous aident à réformer, qu'ils soient aussi exigeants avec nous pour que cela ne se reproduise plus. Que l'Eglise soit une maison sûre, ce qu'elle est je crois à 98% aujourd'hui" conclue l'archevêque de Rouen.