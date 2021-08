La péniche Demoiselle menacée d'expulsion

La péniche Demoiselle est menacée d'expulsion. La direction a reçu, le 5 juillet dernier, une mise en demeure d'évacuer le bassin de la Villette transmise par le Service des Canaux de la Mairie de Paris. Cette mesure fait suite à une décision prise en 2017 par la Mairie qui souhaite récupérer les 13 emplacements de péniches disponibles pour lancer un des appels à projets.

Autrement dit, ces appels à candidatures permettent d'ouvrir ces emplacements au privé alors qu'ils étaient auparavant réservés aux associations loi 1901 proposant des projets culturels. Autre décision prise il y a quatre ans, chaque péniche doit désormais payer un loyer et verser 4 à 5% de son chiffre d'affaires à la Mairie de Paris.

C'est de l'acharnement

Pour Eva Coenegrachts, directrice de la péniche Demoiselle, "c'est de l'acharnement. C'est quatre ans de souffrance pour notre équipe, pour les gens qui croient en notre projet, pour les bénévoles qui oeuvrent chaque jour. C'est incompréhensible." Une incompréhension d'autant plus forte qu'en 2017, sur treize péniches, trois d'entre-elles, dont la péniche Demoiselle, ont été menacées d'expulsion. Les deux autres, la péniche Cinéma et la péniche Anako, ont été réintégrées un an plus tard, en 2018.

L'incompréhension est totale pour l'équipe de la péniche. Eva Coenegrachts ajoute qu'elle "ne comprend pas car le bateau est vraiment aux normes, le projet tient la route financièrement et culturellement." Elle a contacté la Mairie du 19ème arrondissement pour plaider sa cause "mais celle-ci a fait la sourde oreille" ajoute-t-elle.

Un futur incertain

Pour le moment, cette association de loi 1901 continue de programmer des résidences d'artistes sans pour autant en savoir davantage sur son futur. Elle ne sait pas si elle pourra encore rester longtemps au 33 quai de l'Oise où elle est arrimée depuis 2007. Elle prévoit même de faire appel à de nombreux artistes pour des actions de soutien qui pourraient avoir lieu courant septembre.

Malgré ces difficultés, la directrice de l'association reste tout de même combattive : "je ne partirai pas et je resterai jusqu'au bout. je suis une marathonienne et la guerre des nerfs, je suis capable de la tenir."

Nous n'avons pas réussi à joindre l'adjoint à la Mairie de Paris en charge du Service des Canaux.