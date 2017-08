La péniche restaurant de Périgueux ouvre au début du mois de septembre

Le restaurant sur l’eau était annoncé pour cet été mais il va finalement être ouvert au public au début du mois de septembre. Le chantier, sur le quai de l'Isle, est donc en effervescence pour que tout soit terminé dans les délais.

Au rez-de-chaussée comme à l’étage de la péniche, les ouvriers coupent, scient, posent. « On termine les installations de cuisine. On termine certaines choses dans des ateliers […], je pense notamment au bar qui est un élément en acajou, assez dessiné, de façon très classique. Classique sans être exactement fait comme au XIXème siècle mais ça essaye de ressembler à ça. Il sera terminé vendredi et il arrivera lundi pour être posé », explique Julien Flahaut, l’architecte du chantier.

Il a fallu faire appel à quatre menuisiers pour ce projet

Les éléments de décoration sont encore en fabrication chez des menuisiers et des ébénistes. Au plafond du restaurant, il y aura une pièce originale de plus de 15 mètres de long, en acajou et cintrée. « Elle est réalisée par un ébéniste qui a été mandaté il y a assez peu de temps. Je l’ai eu au téléphone il y a quelques instants, il me disait que c’était très compliqué mais qu’il était dessus et qu’il y passerait ses nuits s’il le faut et qu’on l’aurait à la fin de la semaine. Il a même été un peu plus vite que prévu », se réjouit l’architecte.

La salle de restaurant au rez-de-chaussée pourra accueillir entre 80 et 90 personnes © Radio France - Aurore Richard

Les Périgourdins ne peuvent pas voir l’avancée des travaux à l’intérieur de la péniche-restaurant mais ils sont attentifs à l’extérieur. « Je viens d’aller voir et je n’aurais pas cru que ça ouvrait déjà en septembre… Je me suis demandé pourquoi ils avaient utilisé du bois pour la partie verticale mais il faut peut-être que ce soit terminé, peint mais le reste est tout à fait dans l’allure d’un bateau », souligne Françoise, une Périgourdine.

Il reste encore quelques coups de pinceaux à donner mais l’extérieur est bel et bien fini. La date exacte de l’ouverture ne sera fixée que la semaine prochaine. Guillaume Dalix, le porteur de ce projet, préfère rester approximatif mais il est confiant sur le respect des délais.