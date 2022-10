La pénurie de carburant occasionne une pénurie de sang

C'est comme un gimmick dans les Alpes-Maritimes, une dramatique rengaine qui nous dit qu'en cet automne 2022, l'EFS, l'Établissement Français du Sang, manque cruellement de donneurs. Les causes sont multiples et s'enchainent ; le covid, la météo, la crise économique et aujourd'hui la pénurie d'essence. L'EFS explique en effet, dans un communiqué, que le manque de carburant à "affecté la fréquentation des collectes de sang". Les dernières semaines s'en trouvent donc impactées. De nombreux rendez-vous ont été annulés. Hervé Meinrad, directeur de la Collecte et de la Production à l'EFS est donc inquiet : "Dans ces moments de baisse de fréquentation, l'EFS ne peut pas compter trop longtemps sur ses réserves, car les produits sanguins ont une durée de vie courte. Il faut collecter 10.000 dons chaque jour".

