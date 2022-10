La pénurie de carburants pire en Vaucluse qu'au niveau national : 75% des stations-service touchées

"Dans le Vaucluse, on est dans une situation pire qu'au niveau national avec 75% des stations-service qui connaissent des difficultés d'approvisionnement", annonce ce mercredi matin la préfète Violaine Démaret, invitée de France Bleu Vaucluse. "Au niveau national, 30% des stations-service connaissent des difficultés, mais on est à 75% dans notre département". Sur la centaine de stations que compte le Vaucluse, "25, soit un quart, ne connaissent aucune difficulté, mais 40 n'ont plus rien et sont à sec. Entre les deux, vous en avez 15 qui ont un produit manquant et le reste qui ont deux produits manquants", détaille Violaine Démaret.

La situation ne devrait pas s'améliorer dans l'immédiat puisque la grève est reconduite ce mercredi dans les raffineries. "Je suis comme tout le monde accrochée aux négociations nationales, poursuit Violaine Démaret, d'autant qu'il y a une inertie dans le système entre le moment où les raffineries reprennent et où ça se traduit dans nos stations-service de Vaucluse, il faut une bonne semaine."