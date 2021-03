la Périgourdine Anne Lacaton récompensée par la plus haute distinction du monde de l'architecture

Le prix Pritzker a été attribué ce mardi 16 mars à deux architectes français dont Anne Lacaton, originaire de Saint-Pardoux-la-Rivière en Dordogne. Ce prix est considéré comme la plus haute distinction du monde de l'architecture.

La plus haute distinction du monde de l'architecture, le prix Pritzker, a été attribué ce mardi 16 mars au duo français Jean-Philippe Vassal et Anne Lacaton, tous les deux formés à Bordeaux. Anne Lacaton est originaire de Saint-Pardoux-la-Rivière, en Dordogne, elle devient la sixième femme à figurer au palmarès de ce prix qui a longtemps été masculin. Le binôme d'architecte va recevoir une récompense de 100.000 dollars.

Le jury du prix Pritzker créé en 1979 estime que "leur travail répond aux urgences climatiques et écologiques de notre temps autant qu'à ses urgences sociales, en particulier dans le domaine du logement urbain, redonne de la vigueur aux espoirs et aux rêves modernistes d'amélioration de la vie au plus grand nombre".