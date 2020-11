La permanence de la députée Alexandra Louis à Marseille ciblée par une action anti-Amazon

Une quinzaine d'activistes d’ANV-COP21 et d'Alternatiba Marseille ont mené ce vendredi matin des actions d’affichage à Marseille pour dénoncer l’implantation d’Amazon en France. La permanence de la députée LREM Alexandra Louis a notamment été prise pour cible.

Ce vendredi matin à Marseille, une quinzaine d'activistes du groupe ANV-COP21 et d'Alternatiba Marseille ont placardé la façade de la permanence de la députée LREM des Bouches-du-Rhône Alexandra Louis ainsi que divers panneaux de libre expression de la ville. Ces organisations réclament un moratoire pour stopper l'implantation du géant du net Amazon qui envisage de créer plusieurs nouveaux entrepôts en France.

Selon Charlène Fleury, porte parole de l'association alternative à Marseille, "la multinationale détruit jusqu'à 4,5 emplois quand elle en crée un seul, et elle est championne de l’évasion fiscale et de la fraude à la TVA. Amazon paie proportionnellement beaucoup moins d’impôts que les commerçants. Pour faire face à l’urgence, une taxe exceptionnelle sur le chiffre d’affaires d’Amazon et des autres profiteurs de la crise est également indispensable". D’autres actions sont prévues partout en France jusqu’au "Black Friday", le 4 décembre.

Après l'annonce du reconfinement par Emmanuel Macron, plusieurs membres du gouvernement, Jean Castex en tête, avaient clairement invité à retarder les achats de Noël pour privilégier les commerçants locaux à Amazon.