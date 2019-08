La permanence du député LREM de Carpentras Adrien Morenas de nouveau dégradée

Carpentras, France

Des slogans contre le CETA (le traité le libre échange avec le Canada) ont été inscrits dans la nuit de dimanche à lundi sur les vitres de la permanence du député La République en Marche de Carpentras, Adrien Morenas. Le hall de l'immeuble où se trouve cette permanence a également été dégradé. Une nouvelle fois, le député a porté plainte contre X.

Sa permanence a déjà été taguée une fois, murée deux fois et dégradée trois fois. Il a porté plainte contre à chaque fois. L'élu dénonce une action "gratuite et contre-productrice" et rappelle que sa permanence "a toujours été et restera un lieu de débat et d'échange."