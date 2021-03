Faute de compétitions, les clubs de pétanque comme tous les sports voient une baisse de leur licenciés. Mais la pétanque à pourtant la côté. C'est un des seuls sports collectifs qui soit "covido-compatible". Les profs dans les lycées et collèges l'ont compris. Les amateurs aussi.

La pétanque ce sport qui résiste au Covid et permet d’être (un peu) ensemble

L’Occitanie est la première région pour la pétanque avec 62.000 licenciés. Et la preuve que nous sommes une région de fans : le nouveau président national de la fédération de pétanque est un homme du Comminges, Michel Le Bot. À 64 ans, celui qui a été à la tête du comité de la Haute-Garonne pendant quatre mandatures, vient d’accéder à la présidence de la Fédération française de pétanque et jeu provençal.

La pétanque entre midi et deux

Mais la pétanque ce sont aussi tous ces amateurs qui se retrouvent pour une partie en dehors de toutes compétitions ou club. Alors quela plupart des clubs et salles de sports sont fermés à cause du covid, on peut improviser n’importe où une partie de boules.

A Albi, quelques salariés d'une agence bancaire se donnent rendez-vous tous les midis sur le petit terrain de la Madeleine, juste à côté de la gare. Aucun de ces banquiers n’est licencié comme 5 millions d’amateurs de pétanque en France.

Guilhem est ravi de cette pause méridienne… sympa et sportive. Copier