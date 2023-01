La petite commune de Brantôme en Dordogne veut installer des caméras de vidéosurveillance

Brantôme compte installer des caméras de vidéo-surveillance. La mesure a été adoptée en conseil municipal en décembre dernier même si les six membres de l'opposition ont voté contre. Une vingtaine de caméras au total devraient être installées dans la commune de 2.000 habitants si la commune obtient les subventions nécessaires.

Des caméras conditionnées aux aides de l'Etat

L'installation de ces caméras est évaluée à 58.000 euros. La mairie aimerait obtenir les subventions de l'état à hauteur de 47.000 euros, il resterait alors 11.000 euros à la charge de la commune.

Parmi les habitants, le projet ne fait pas l'unanimité. Au bar des amis, la plupart des clients rencontrés sont favorables à l'installation de caméras mais le gérant lui est contre "je pense que ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de délinquance à Brantôme, c'est une tendance qui va vers la restriction des libertés individuelles".

La mairie espère retrouver ceux qui dégradent le mobilier

Brantôme, surnommée la Venise verte du Périgord, est réputée tranquille et n'est pas concernée par des problèmes de banditisme ou de délinquance mais selon la maire, Monique Ratinaud, il y a des problèmes d'incivilités qui pèsent dans le budget de la commune. "Il y a une voiture qui nous a percuté toute la balustrade l'an dernier [...] ce qui a coûté 17.000 euros. Heureusement, un témoin a identifié la voiture donc le coût a été pris en charge mais sans cela aurait été à la commune de payer". D'après la maire de Brantôme, en 2021, les détériorations de mobiliers urbains et les "tags" avaient coûté entre 23.000 et 24.000 euros à la commune.