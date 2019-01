La petite Miya, premier bébé des Pyrénées-Orientales en 2019

Perpignan, France

Elle a pointé le bout de son nez le 1er janvier à 3h10. Elle est donc le tout premier bébé de 2019 dans les Pyrénées-Orientales. Elle a vu le jour ce mardi au centre hospitalier de Perpignan : Miya, 48 cm et 2,790 kg. Et elle se porte bien, tout comme ses parents, Claudia et Patrick, ainsi que son frère et sa sœur. Une famille originaire de Millas. La maman a la tête des nuits peu reposantes. Son papa mesure tant bien que mal son excitation.

Mais le titre anecdotique de premier bébé de l'année dans le département s'est joué à quelques minutes. À Notre-Dame de l'Espérance, le petit Marlon est né lundi soir à... 23h58.