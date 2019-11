La petite nièce avignonnaise du capitaine Dreyfus impatiente de découvrir le film J'accuse

Jane Dreyfus, qui habite Avignon, espère redécouvrir le plus illustre de ses ancêtres, le capitaine Dreyfus, à travers le film de Roman Polanski qui doit sortir en salle ce mercredi. Ce long métrage lui a déjà permis de nouer des liens avec d'autres descendants de ce militaire injustement condamné.

Avignon, France

C'est une spectatrice un peu spéciale qui ira voir, ce mercredi, dans un cinéma d'Avignon J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski sur l'Affaire Dreyfus. Jane Dreyfus est en effet la petite nièce du célèbre capitaine, injustement condamné pour intelligence avec l'ennemi, il y a 125 ans.

À 64 ans, cette Avignonnaise connaît l'histoire de son grand-oncle, mais elle a hâte de voir si le film sera fidèle au personnage dont on lui a parlé dans sa jeunesse. "Le fait de voir le capitaine Dreyfus joué par un acteur, ça donne la chaire de poule", s'amuse-t-elle. "Ce que je sais de lui, c'est ce que j'ai pu lire dans des livres et ce que m'a dit ma mère, donc assez peu de choses, au fond. C'est pour ça que je suis curieuse de voir ce que va donner ce film."

Le séjour du capitaine Dreyfus à Carpentras

Jane Drefus espère, notamment, que le film évoquera le passage du capitaine Dreyfus à Carpentras où il était venu se réfugier pour fuir les haines que son procès cristallisait à Paris :

C'est un homme qui faisait plus que son âge. Il avait perdu ses cheveux, il avait perdu ses dents... Quand il est venu à Carpentras, il y avait encore cette querelle entre "dreyfusard" et "antidreyfusards". On le traitait de sale juif. À la Villemarie, des jeunes lui lançaient même des pierres, c'est pour ça qu'il n'est pas resté longtemps.

Nouer des liens avec les autres descendants

Si la polémique autour de Roman Polanski, accusé de viol, a entaché la sortie du film, ce dernier a permis à Jane de tisser des liens avec les autres membres de la famille Dreyfus qu'elle ne connaissait pas : "L'une des petites filles d'un des fils d'Alfred Dreyfus m'a contacté par téléphone et on a eu envie de se rencontrer, d'échanger pour en savoir un peu plus sur notre propre famille."