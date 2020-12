La petite ville de Changé en plein boom démographique : le nouvel eldorado mayennais ?

La petite ville de Changé serait-elle le nouvel eldorado mayennais ? D'après les chiffres du recensement, publiés mardi par l'Insee, sur la période 2013-2018, 600 nouveaux habitants se sont installés dans cette commune aux portes de Laval. Plus de 6.000 personnes y vivent désormais. C'est la commune mayennaise qui connait la progression démographique la plus importante.

Les principaux enseignements du recensement en Mayenne

Le département de la Mayenne représente 8% de la population de la région Pays de la Loire, avec 307 085 habitants, au 1er janvier 2018. Les villes de Laval et de Mayenne perdent des habitants. La première passe sous la barre des 50.000 habitants. Avec une perte de 905 habitants en 5 ans au profit des communes de la périphérie. 500 habitants en moins dans la seconde, sous la barre des 13.000.

En revanche, Château-Gontier-sur-Mayenne a attiré, sur cette période, 400 nouveaux habitants. Depuis sa fusion avec Azé et Saint-Fort, elle est la 2ème ville la plus peuplée du département.

Les pertes de population s'accélèrent, note l'Insee, en particulier dans le nord du département, de Saint-Denis-de-Gastines à Villaines-la-Juhel en passant par Gorron et Lassay-les-Châteaux. La dynamique démographique se stabilise dans le sud-ouest du département, vers Craon, ainsi que dans la secteur de Meslay-du-Maine/Grez-en-Bouère.

Voilà la photographie de la démographie mayennaise arrêtée au 1er janvier 2018. Il y a 3 ans. Et donc depuis ça a pu évoluer dans un sens positif, on le souhaite, surtout quand on sait que des citadins, usés, fatigués par les confinements notamment, ont envie d'une vie plus paisible.