La peur de la retraite mise en scène dans les Vosges

La retraite tournant radical dans une vie. C'est le thème d'une pièce de théâtre de la Compagnie Soleil sous la Pluie. Elle a recueilli les témoignages d'habitants du territoire d' Epinal pour créer les dialogues. Une dizaine de représentations sont prévues dans les Vosges.

La retraite peut faire peur. Comment occuper son temps libre? Qui être désormais? Comment s'y préparer ? Des questions que la Compagnie de théâtre Soleil sous la Pluie a posé à des habitants de plus de 60 ans du secteur d'Epinal dans les Vosges par le biais d'associations et d'organismes comme la CARSAT. Les artistes en ont écrit une pièce de théâtre qui est jouée à partir de ce mardi 24 octobre dans les Vosges. En tout dix représentations sont programmées. La pièce qui s'intitule "Nouvelle saison" est suivie d'un débat sur le passage à la retraite, le lien social et l'estime de soi.

"La retraite un face-à-face vertigineux" témoignent des Vosgiens

Catherine Gendre comédienne de la Compagnie Soleil sous la Pluie confie avoir été frappée lors des rencontres avec les Spinaliens par un certain nombre de critères pas forcément bien vécus. Les témoins parlent "d'un face-à-face vertigineux avec soi. Toutes les personnes connaissent ce sentiment à un moment, un moment de trouble, un aveu". Selon l'artiste, nombreux ont été ceux à parler de leur peur de la retraite en raison de "tout ce que l'on perd, le salaire mais pas que..." Catherine Gendre poursuit, parmi les réactions, il y a : "avant je voyais cent personnes par semaine, désormais je n'en vois plus qu'une, je recevais cent mails, je n'en reçois plus qu'un par semaine, je n'ai plus d'échange".

Des inquiétudes pas toujours faciles à exprimer

Christophe Pinon fait lui aussi partie de la Compagnie de théâtre qui a recueilli les témoignages des plus de 60 ans dans les Vosges. Il observe, "on véhicule l'idée que la retraite est un moment privilégié, dont il faut profiter, du coup certains ont une gêne à dire qu'ils vivent mal cette retraite, que ce n'est pas si facile que ça pour eux. Et ils peuvent avoir un sentiment de culpabilité à vivre mal leur retraite. "

"Nouvelle saison" par la Compagnie le soleil après la Pluie, première représentation-débat ce mardi 24 octobre au théâtre municipal d'Epinal. Une dizaine de représentations sont encore programmées dans le département.