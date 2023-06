"La peur doit changer de camp" : la police renforce les contrôles à la frontière franco-belge

Davantage de contrôles à la frontière franco-belge. 27 policiers français et belges unis ce jeudi 15 juin 2023 au bord de la RN 52, au niveau de Mont-Saint-Martin pour mener une vaste opération de contrôle dans les deux sens de circulation et ainsi accélérer dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, la délinquance, et l'immigration irrégulière. Ce type de contrôles ayant ralenti depuis la crise sanitaire.

ⓘ Publicité

Dès leur arrivée en début d'après-midi, les contrôles ont d'ailleurs porté leurs fruits : "Dans les cinq premières minutes, un individu malchanceux qui était inscrit au fichier des personnes recherchées et qui a plusieurs mois de prison à faire, a été contrôlé et donc interpellé. Ce qui montre que ce n'est pas vain. Quand on s'investit policièrement on a toujours du résultat", se félicite le commandant Behr, chef de la police aux frontières en Meurthe-et-Moselle.

Des contrôles tous les trois mois

27 policiers français et belges mènent une opération de contrôle au bord de la RN52. © Radio France - Tristan Barraux

Le bord de la RN 52, ancien poste de frontière est stratégique, d'autres infractions sont ici traquées : "La circulation d'étrangers en situation irrégulière, le trafic de stupéfiants, de cigarettes, d'alcool, et c'est aussi une voie de dégagement quand des méfaits sont organisées, une voie de circulation de fuite d'un coté ou d'un autre de la frontière", selon le sous-préfet du Val de Briey Richard-Daniel Boisson.

Objectif partagé avec la police belge : "La crainte doit changer de camp. Les délinquant doivent se rendre compte que nous sommes en train de monter en pression." C'est d'ailleurs notamment pour cela que les contrôles sont menés conjointement avec nos voisins. "Il faut montrer que les forces de sécurité intérieur des deux pays mènent des contrôles à la frontière", rajoute le commandant Behr. Les autorités ont affirmé que ce type de contrôle sera renouvelé environ tous les trois mois, au bord des routes frontalières avec la Belgique. Le lieu du prochain contrôle est tenu secret : "il faut surprendre l'ennemi".