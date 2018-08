11 mois après avoir été agressé et après avoir vu son officine partir en fumée lors d'une tentative de cambriolage, Stéphane Perrut peut enfin rouvrir sa pharmacie à St Hilaire St Mesmin, près d'Orléans. Une reconstruction lente et difficile. Témoignage.

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, France

La pharmacie de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (3 000 habitants) renaît enfin de ses cendres... Le 12 octobre dernier, l'officine avait été ravagée par un incendie lors d'une tentative de cambriolage : 2 individus avaient molesté le pharmacien et mis le feu avant de s'enfuir. Bilan : 30 000 produits partis en fumée, plus d'un million d'euros de dégâts, et une reconstruction très difficile, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan psychologique. La pharmacie va enfin rouvrir ce samedi 1er septembre, à 9h.

Il y a eu des périodes de doute"

"Ces onze mois ont été très compliqués à vivre, témoigne Stéphane Perrut, le pharmacien de St Hilaire St Mesmin. Avec beaucoup de difficultés et un impact psychologique énorme... On voit la lumière, on sort du tunnel." Même si l'incendie avait eu lieu au premier et au deuxième étages, toute la pharmacie était en fait à reconstruire. Les travaux ont été assez rocambolesques, entre la découverte d'amiante sur le toit et des inondations subies à deux reprises, en janvier puis en juin. "Il y a eu des périodes de doute, il faut sans cesse batailler. En fait, vous n'avez pas idée des dégâts tant que vous n'êtes pas confronté à ce type de choses."

Derniers préparatifs avant la réouverture de la pharmacie de St Hilaire St Mesmin. © Radio France - François Guéroult

Notre rôle social est capital"

Dans cette épreuve, Stéphane Perrut a reçu beaucoup de soutiens : des lettres, des coups de téléphone, de marques de sympathie. "On est conscient que toute notre équipe et moi - la pharmacie compte 6 salariés - sommes très attendus sur St Hilaire. On va bien au-delà de la vente d'un produit ou de la délivrance d'une ordonnance, c'est un rôle social qui apparaît comme capital, surtout dans une petite commune. Là, on a senti que c'était important, qu'il fallait vraiment qu'on puisse revenir le plus vite possible." Interview à écouter ci-dessous :

"J'ai eu beaucoup de contacts et de soutiens pendant cette période difficile" - Stéphane Perrut Copier

Quant à l'enquête, elle est au point mort : personne n'a été interpellée dans cette affaire.