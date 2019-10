La phase 2 du Service National Universel va commencer dans le Cher

Bourges, France

Ces 203 jeunes reçoivent en ce moment leur affectation pour cette mission d'intérêt général de 84 heures. La plupart de ces missions commencera durant les vacances de la Toussaint, que ce soit dans une association, une collectivité ou un service de l'état. Dans le Cher, la préfecture est satisfaite : les partenaires ont fait un nombre suffisant de propositions. De la solidarité, à l'environnement, en passant par l'éducation ou la culture, etc..., ces missions seront très variées...

Les jeunes du SNU du Cher ont fait part de leurs voeux concernant leur future mission d'intérêt général. © Radio France - Michel Benoit

Méline, bientôt 16 ans est la première à avoir contractualisé son engagement avec une association : les Compagnons d'Emmaüs. Méline a eu la chance d'effectuer sa première phase du SNU en Guyanne. Cette jeune fille de St-Doulchard a passé quinze jours là-bas en juin. Pour sa mission d'intérêt général ce sera pas loin de chez elle, chez les compagnons d'Emmaüs à la Chapelle St-Ursin : " A la base, je voulais avoir quelque chose dans la mode. Du coup, j'ai un peu dérivé pour Emmaüs parce que ça me plaît aussi. C'est une bonne expérience."

Méline, bientôt 16 ans, est la première à avoir signé sa mission d'intérêt général dans le cadre du SNU. ce sera chez les Compagnons d'Emmaüs. © Radio France - Michel Benoit

Marie-Laure Leclercq est bénévole chez Emmaüs. Elle sera la tutrice de Méline : " Méline va passer une semaine complète durant les vacances de Toussaint, avec les compagnes, les compagnons et les bénévoles. Elle participera au tri des vêtements et des objets qu'on nous donne pour leur revalorisation. Elle pourra aussi faire de l'accueil et de la vente. Et puis, elle reviendra ensuite le samedi ou le mercredi après-midi. 84 heures, c'est déjà un joli don qu'elle nous fait."

La salle du Duc Jean à Bourges était presque trop petite pour cette présentation des mission d'intérêt général dans le cadre du SNU. © Radio France - Michel Benoit

Une mission en immersion pour mieux comprendre la philosophie de la communauté d'Emmaüs : " Méline mangera avec la communauté le midi, explique Marie-Laure de la Fouchardière, président de la communauté Emmaüs du Cher. Je voudrais lui dire que l'engagement, c'est important car cela permet de grandir et de se développer soi-même." Une quarantaine de missions seront également proposées par les forces de sécurité : pompiers, gendarmerie, police... mais pas avant janvier...