La photo d'un tourangeau en finale d'un concours national dans le cadre d'octobre rose

La photo du tourangeau Jacques Cohen est en finale d'un concours national dans le cadre d'octobre rose, un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à la recherche contre cette maladie. Jacques Cohen n'est pas photographe professionnel, mais kiné. Il fait partie des 40 sélectionnés du Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award, qui a pour thème, cette année, la « gratitude ».

La photo sera exposée au pont d'Iéna à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Elle représente Céline Bailloux, qui a été atteinte d'un cancer du sein. Cette photo est une libération pour Céline Bailloux : "C'est une belle thérapie, ça me permet de me voir autrement. Ça m'aide à oublier cette cicatrice que j'ai en travers de la poitrine et tout ce corps détruit pendant un an avec la chimio."

La photo représentant Céline Bailloux prise par Jacques Cohen est en finale d'un concours national. - Jacques Cohen

Dans le cadre de ce concours de photographie, il existe également le prix du public Téva, où tout le monde peut voter en ligne jusqu'au 24 septembre. Mais à l'origine cette photo fait partie d'un projet plus global de Jacques Cohen. "On a monté un projet d'une trentaine de photos de femmes qui ont vécu le cancer", explique Jacques Cohen. Une idée qui est née naturellement raconte le kiné : "Le projet est venu par le biais de ma profession, qui travaille sur le corps, que je voulais concilier avec la photographie."

L'ensemble des photos seront exposées dans de nombreux lieux durant le mois d'octobre rose, tel que le CHU de Tours, les magasins Orange de Tours et d'Orléans, le magasin Printemps de Tours ou encore dans des communes du nord de l'Indre-et-Loire telle que Saint-Paterne-Racan.