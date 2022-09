La "Pictave Warrior", une course en soutien aux blessés de guerre à Poitiers

La "Pictav' Warrior" est organisée samedi 17 septembre au camp militaire de Biard, près de Poitiers (Vienne). Environ 500 personnes, civiles et militaires, participent à la course solidaire aux blessés de guerre.

"J'ai plein de boue dans mes chaussures" confie Blanche, 8 ans, sur la ligne d'arrivée. Elle participe, avec ses parents et ses frères, à la course d'obstacles de 5 kilomètres. La "Pictav' Warrior" est organisée samedi 17 septembre par le Régiment d'infanterie chars de marine (RICM) au camp militaire de Biard, près de Poitiers. L'objectif est double selon le colonel Jean-Hugues Delcourt "sensibiliser la population et récolter des fonds pour soutenir et améliorer la condition de vie des blessés de guerre". Des dizaines de militaires sont blessés en opération ou en entraînement chaque année en France.

Les premiers coureurs franchissent la ligne d'arrivée sous des chars militaires. © Radio France - Sarah D'hers

500 participants solidaires

Des centaines de personnes participent à la course "même si c'est pour le plaisir, on le fait pour eux, les blessés, car ça nous tient à cœur", soulignent Jean-Claude et Marie. Chaque coureur saute, grimpe, escalade ou rampe. Rien n'arrête Tiphaine, présidente de l'association des familles du Régiment. "On ne s'est pas lâchés, on s'est entraidés comme les blessés. On a tout donné !", se réjouit-elle.

Un mur d'escalade à mi-parcours sur le camp militaire de Biard. © Radio France - Sarah D'hers

L'inscription coûte 18 euros, et la plupart des bénéfices est reversé aux différentes associations d'aide aux blessés de guerre.