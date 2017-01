La pièce de théâtre événément Djihad à Valenciennes

La pièce, déjà vue par plus de 70.000 personnes, a été donnée mercredi au Phénix de Valenciennes. Deux représentations qui affichaient presque complet pour cette pièce qui cartonne depuis quelques mois et qui utilise l'arme de l'humour pour combattre la radicalisation.

1.350 spectateurs ont assisté ce mercredi aux deux représentations de la pièce Djihad donnée hier au Phénix de Valenciennes. La pièce cartonne depuis plusieurs mois, elle a même été reconnue d'utilité publique en Belgique. Elle a été traduite en anglais, en italien et même en Japonais. La pièce d'Ismael Saidi tourne en dérision la radicalisation de trois jeunes musulmans oisifs recrutés par des fanatiques et qui décident de partir faire le djihad en Syrie.

La pièce a déjà été vue par plus de 70.000 personnes en France et en Belgique, devant des scolaires la plupart du temps. Comme au Phénix de Valenciennes, la pièce est toujours suivie d'un débat. Les représentations à Valenciennes ont été programmées dans le cadre d'un plan de prévention de la radicalisation de Valenciennes Métropole, un plan de 50.000 euros décidé après les attentats de Paris. Il vise notamment les élus et les travailleurs sociaux sur ce phénomène de radicalisation.